Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ
Он пообещал, что церковь не станет препятствием для общения матерей и их малышей, находящихся под присмотром священнослужителей.
Фото © ТАСС / Варов Олег
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил женщинам, которые собираются сделать аборт, родить и отдать ребёнка на воспитание в РПЦ. Такой совет он дал тем, кто по разным причинам не может самостоятельно растить своё дитя.
"Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребёнка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем всё, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. Будем делать всё для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", — сказал он в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению в Москве.
Патриарх добавил, что в данном случае РПЦ никогда не будет препятствовать общению матери и ребёнка, чтобы она могла навещать его, чувствовать единство со своим чадом.
В прошлом году Лайф писал, что в РПЦ предложили запретить аборты до конца пандемии. Также там поддержали рейтинг для губернаторов "Лучший друг беременных". Как считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела РПЦ по благотворительности, директор кризисного центра "Дом для мамы" Мария Студеникина, субъектам РФ есть к чему стремиться в данном вопросе.
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