"Потенциала достаточно": Армия Швеции пригрозила России "военными проблемами"

Главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем выразил уверенность в том, что у страны "достаточно потенциала для создания военных проблем даже такому крупному противнику, как Россия". Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter.

Он отметил частые, масштабные и сложные учения России по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим шведская армия будет прорабатывать удары "по уязвимым местам потенциального противника" во время своих учений, чтобы иметь над ним превосходство.

Напомним, 20 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провокационной деятельности США и НАТО в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Другую угрозу, по его словам, представляет военно-политическое руководство Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

Глава ведомства также дал оценку военно-политической обстановке на юго-западном стратегическом направлении. По его словам, она остаётся сложной. Во многом это связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России.

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