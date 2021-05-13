Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Потенциала достаточно": Армия Швеции пригрозила России "военными проблемами"

Военные намерены отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника, чтобы иметь над ним превосходство.

13 мая 2021, 15:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем выразил уверенность в том, что у страны "достаточно потенциала для создания военных проблем даже такому крупному противнику, как Россия". Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter.

Он отметил частые, масштабные и сложные учения России по сравнению с предыдущими годами. В связи с этим шведская армия будет прорабатывать удары "по уязвимым местам потенциального противника" во время своих учений, чтобы иметь над ним превосходство.

Армии США предсказали крах в случае серьёзного военного конфликта

Армии США предсказали крах в случае серьёзного военного конфликта

Напомним, 20 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о провокационной деятельности США и НАТО в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря. Другую угрозу, по его словам, представляет военно-политическое руководство Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе.

Глава ведомства также дал оценку военно-политической обстановке на юго-западном стратегическом направлении. По его словам, она остаётся сложной. Во многом это связано с попытками ряда иностранных государств нарастить своё военное присутствие у южных и западных границ России.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Швеция отказалась высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

10 мая, 21:18

"Аналогов у НАТО нет": National Interest назвал пять главных боевых машин Парада Победы в Москве

вчера в 19:05

"Есть "глаза" и есть "меч": Военный эксперт объяснил, почему Москва — лучший город для выживания при ядерной войне

сегодня в 16:37

"Тоже называл себя богом". Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

сегодня в 16:51

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

сегодня в 16:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1