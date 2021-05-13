В Перми у студентов из Индии нашли коронавирус после возвращения с родины

Четверо студентов из Индии, которые обучаются в Пермском медицинском университете, помещены под наблюдение врачей: их тесты на ковид дали положительный результат, когда они вернулись после поездки на родину. Об этом пишет портал 59.ru.

Те, кто контактировал с ними, будут две недели находиться под медицинским наблюдением с ежедневным осмотром. В помещениях гостиницы, где жили заражённые, обеспечен надлежащий противоэпидемический режим. Организовано горячее питание для студентов, находящихся на обсервации.

А вот у иностранных студентов в Ульяновске обнаружен индийский штамм коронавируса. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, в гостинице "Советская", где они проживали, проведут полную санитарную обработку.

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о наличии в России "индийского" коронавируса-мутанта. Пока учёные не определили, является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам.

Авторы