В Петербурге хотят воссоздать дачу графа Строганова
Эксперты выяснили, что сохранилось большое количество иконографии и других архивных исторических материалов, связанных с объектом.
Фото © Wikipedia
В Строгановском саду Приморского района хотят воссоздать дачу графа Павла Строганова, а также благоустроить Ушаковскую набережную. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Дача была построена по проекту архитектора Андрея Воронихина в XVIII веке, однако в XX её и две близлежащие постройки разобрали. Компания "Концерн Питер" планирует вдохнуть в территорию современного сада новую жизнь, восстановив историческую дачу вместе с пристройками к ней.
Специалисты провели исследования, чтобы найти следы главного дома и боковых флигелей постройки, в итоге удалось раскрыть фундаменты и основного здания, и пристроек. Выяснилось, что сохранилось большое количество иконографии и других архивных исторических материалов, связанных с дачей. В компании уже разработали эскизный проект будущей Строгановской дачи, однако с реализацией пока есть проблемы.
"Без слёз смотреть невозможно": Жители города в Курганской области ужаснулись ремонту барельефа у мемориала "Вечный огонь"
Дело в том, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассматривает восстановление дачи как новострой, а это противоречит федеральному закону об объектах культурного наследия. Кроме того, проведение земляных работ на участке археологического памятника может затронуть культурные слои выявленного объекта культурного наследия и способствовать их разрушению.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города. Часть из них нуждается в замене несущих конструкций, а другие — в капитальном ремонте.
Выбор редакции
В Петербурге отец нашёл мёртвым пятимесячного сына и обвинил в его смерти жену
Рэпер Дрейк стал лучшим музыкантом десятилетия
На 90-м году жизни скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова
"Тоже называл себя богом". Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани
Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура
Комментариев: 0