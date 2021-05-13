В Петербурге хотят воссоздать дачу графа Строганова

В Строгановском саду Приморского района хотят воссоздать дачу графа Павла Строганова, а также благоустроить Ушаковскую набережную. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Дача была построена по проекту архитектора Андрея Воронихина в XVIII веке, однако в XX её и две близлежащие постройки разобрали. Компания "Концерн Питер" планирует вдохнуть в территорию современного сада новую жизнь, восстановив историческую дачу вместе с пристройками к ней.

Специалисты провели исследования, чтобы найти следы главного дома и боковых флигелей постройки, в итоге удалось раскрыть фундаменты и основного здания, и пристроек. Выяснилось, что сохранилось большое количество иконографии и других архивных исторических материалов, связанных с дачей. В компании уже разработали эскизный проект будущей Строгановской дачи, однако с реализацией пока есть проблемы.

Дело в том, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассматривает восстановление дачи как новострой, а это противоречит федеральному закону об объектах культурного наследия. Кроме того, проведение земляных работ на участке археологического памятника может затронуть культурные слои выявленного объекта культурного наследия и способствовать их разрушению.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге решили отремонтировать исторические балконы в центре города. Часть из них нуждается в замене несущих конструкций, а другие — в капитальном ремонте.

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