У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Подземные толчки ощутили жители города Курильска на острове Итуруп.
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Эпицентр располагался в 72 километрах юго-восточнее села Горное (остров Итуруп Большой Курильской гряды. — Прим. Лайфа). Глубина очага составила 57 километров", — уточнили сейсмологи.
Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп. Об угрозе возникновения цунами или пострадавших не объявлялось.
Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло на границе России и Монголии. Его ощутили в Иркутске.
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