У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 72 километрах юго-восточнее села Горное (остров Итуруп Большой Курильской гряды. — Прим. Лайфа). Глубина очага составила 57 километров", — уточнили сейсмологи.

Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп. Об угрозе возникновения цунами или пострадавших не объявлялось.