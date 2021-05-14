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У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Подземные толчки ощутили жители города Курильска на острове Итуруп.

14 мая, 00:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 72 километрах юго-восточнее села Горное (остров Итуруп Большой Курильской гряды. — Прим. Лайфа). Глубина очага составила 57 километров", — уточнили сейсмологи.

Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители города Курильска на острове Итуруп. Об угрозе возникновения цунами или пострадавших не объявлялось.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Фиджи

Ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 7,9 произошло на границе России и Монголии. Его ощутили в Иркутске.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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