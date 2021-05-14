Человечеству предрекли катастрофу: виновата одна страна

Стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо предупредил, что человечеству грозит климатическая катастрофа глобального масштаба из-за одной страны. По его оценке, даже если США и Европа снизят вредное воздействие, угрозу может создать всего одно государство.

"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — предупредил Бледсо в статье The Hill.

Он ссылается в своих прогнозах на результаты исследования Rhodium Group, согласно которым в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых. К 2050 году планету ждут катастрофические изменения, если подобная тенденция сохранится и человечеству не удастся добиться углеродной нейтральности.

За прошлый год в Китае построили больше угольных электростанций, чем во всём мире. При этом планируется возвести ещё 300, отметил Бледсо. По выбросу углерода КНР вышла на первое место, её 27% от мирового объёма в два с половиной раза превышают соответствующие показатели расположившихся на втором месте США.