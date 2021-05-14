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Человечеству предрекли катастрофу: виновата одна страна

По объёму углеродных выбросов это государство на первом месте и его показатели в два с половиной раза превышают уровень США, которые находятся на втором месте.

14 мая, 00:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Стратегический советник американского Института прогрессивной политики Пол Бледсо предупредил, что человечеству грозит климатическая катастрофа глобального масштаба из-за одной страны. По его оценке, даже если США и Европа снизят вредное воздействие, угрозу может создать всего одно государство.

"Китай рискует подорвать огромный прогресс в области изменения климата, достигнутый другими крупными странами мира", — предупредил Бледсо в статье The Hill.

Он ссылается в своих прогнозах на результаты исследования Rhodium Group, согласно которым в 2019 году общее количество выбросов в Китае превысило аналогичный показатель всех развитых стран, вместе взятых. К 2050 году планету ждут катастрофические изменения, если подобная тенденция сохранится и человечеству не удастся добиться углеродной нейтральности.

Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

Добыча нефти в США привела к экологической катастрофе

За прошлый год в Китае построили больше угольных электростанций, чем во всём мире. При этом планируется возвести ещё 300, отметил Бледсо. По выбросу углерода КНР вышла на первое место, её 27% от мирового объёма в два с половиной раза превышают соответствующие показатели расположившихся на втором месте США.

Ранее сообщалось, что международная команда экологов и специалистов по изучению Земли спрогнозировала значительный подъём уровня Мирового океана в ближайшие 250 лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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