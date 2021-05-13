"Имеет право": Блинкен заявил о "фундаментальной разнице" между ударами Израиля и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что между операциями Израиля и ракетными ударами ХАМАС есть "фундаментальная разница", но Вашингтон призывает всех к деэскалации. Он выразил надежду, что предстоящее заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку "даст некоторое время для того, чтобы дипломатия оказала определённый эффект".

"Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак. Есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя. Но мы глубоко обеспокоены гибелью людей. Палестинцы имеют право жить в мире и безопасности, как и израильтяне", — сообщил Блинкен на брифинге по итогам переговоров с главой австралийского МИДа Мэрис Пэйн.