"Имеет право": Блинкен заявил о "фундаментальной разнице" между ударами Израиля и ХАМАС
Одновременно глава Госдепа сообщил, что Вашингтон работает над тем, чтобы призывать все стороны к деэскалации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Evan Vucci
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что между операциями Израиля и ракетными ударами ХАМАС есть "фундаментальная разница", но Вашингтон призывает всех к деэскалации. Он выразил надежду, что предстоящее заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку "даст некоторое время для того, чтобы дипломатия оказала определённый эффект".
"Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак. Есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя. Но мы глубоко обеспокоены гибелью людей. Палестинцы имеют право жить в мире и безопасности, как и израильтяне", — сообщил Блинкен на брифинге по итогам переговоров с главой австралийского МИДа Мэрис Пэйн.
Блинкен подчеркнул, что США "усердно работают над тем, чтобы призывать все стороны к деэскалации". Он также напомнил о недавних телефонных переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых он очень чётко заявил собеседникам о необходимости прекратить ракетные атаки.
Тем временем воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новую атаку сектора Газа. В ответ на начало вторжения в Газу боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по военным объектам в городах Ашкелон и Ашдод.
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