Трёхлетний малыш совершил побег из детсада в Москве, но воспитатели даже не заметили
Ребёнка на улице нашли прохожие и обратились в правоохранительные органы.
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Следственный комитет организовал проверку частного детского сада в Москве по факту побега из него трёхлетнего малыша. Как сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пока опрашивают воспитателей образовательного учреждения и устанавливают полную картину произошедшего.
"13 мая 2021 года ребёнок 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду, расположенном по улице Митинской в городе Москве, самовольно покинул территорию учреждения", — уточнила Иванова.
При этом о побеге в полицию сообщило не руководство детсада, а местные жители. На мальчика без присмотра взрослых обратили внимание прохожие и обратились в правоохранительные органы. Ребёнок уже передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве нашли потерявшуюся 13-летнюю девочку, слонявшуюся по улице без верхней одежды.
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