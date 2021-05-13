Трёхлетний малыш совершил побег из детсада в Москве, но воспитатели даже не заметили

Следственный комитет организовал проверку частного детского сада в Москве по факту побега из него трёхлетнего малыша. Как сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, пока опрашивают воспитателей образовательного учреждения и устанавливают полную картину произошедшего.

"13 мая 2021 года ребёнок 2018 года рождения, находясь под присмотром в частном детском саду, расположенном по улице Митинской в городе Москве, самовольно покинул территорию учреждения", — уточнила Иванова.

При этом о побеге в полицию сообщило не руководство детсада, а местные жители. На мальчика без присмотра взрослых обратили внимание прохожие и обратились в правоохранительные органы. Ребёнок уже передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.