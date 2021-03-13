В Москве нашли потерявшуюся девочку без верхней одежды
Жизни ребёнка сейчас ничего не угрожает.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
После обнаружения одиноко слонявшейся по улице двенадцатилетней девочки без верхней одежды Прокуратура города Москвы начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По предварительной информации, утром 13 марта на улице Кухмистерова обнаружена двенадцатилетняя девочка, которая находилась без сопровождения взрослых. Она была без верхней одежды", — сказали в прокуратуре.
В ведомстве пояснили, что девочку-подростка без верхней одежды нашли в районе Печатники. Жизни ребёнка ничего не угрожает. Правоохранители в ходе проверки намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.
Ранее Лайф писал о третьекласснике, который заблудился в "Москве-Сити".
Лента новостей
Нардеп от "Слуги народа" поскандалил с охранником из-за бейджа во время выступления Зеленского — видео
сегодня в 13:03
Британский генерал объяснил превосходство России в киберпространстве
сегодня в 12:48
Премьер и президент Армении обсудили возможность проведения в стране парламентских выборов
сегодня в 12:45
Выбор редакции
В МВД назвали число задержанных на форуме депутатов в Москве
В Иордании шесть пациентов ковидной больницы скончались после отключения кислорода
Выбитые стёкла, оплавившиеся полки: Лайф публикует фото из пункта выдачи Wildberries в КЧР, где произошёл взрыв
Экс-премьер Украины Азаров объяснил, откуда у Порошенко $45 миллионов
Рижский депутат прокомментировал обыски у русскоязычных журналистов
Комментариев: 0