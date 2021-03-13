В Москве нашли потерявшуюся девочку без верхней одежды

После обнаружения одиноко слонявшейся по улице двенадцатилетней девочки без верхней одежды Прокуратура города Москвы начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительной информации, утром 13 марта на улице Кухмистерова обнаружена двенадцатилетняя девочка, которая находилась без сопровождения взрослых. Она была без верхней одежды", — сказали в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что девочку-подростка без верхней одежды нашли в районе Печатники. Жизни ребёнка ничего не угрожает. Правоохранители в ходе проверки намерены установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

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