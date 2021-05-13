Греция разрешит въезд туристам, привитым российской вакциной

Греция будет принимать туристов, привитых российским "Спутником V" и китайской вакциной. Об этом сообщил министр туризма Харис Теохарис в ходе пресс-конференции, прошедшей под лозунгом "Поднимаем паруса!".

Республика с 14 мая отменяет ограничения на въезд иностранных туристов, вакцинированных от ковида. Прививочный сертификат "Спутника V" при путешествии в Грецию нужно будет представить в цифровом формате и на английском языке.

При этом министр напомнил, что Москва пока не дала разрешения на возобновление авиасообщения с республикой, а без согласия второй стороны туристическая деятельность невозможна. Однако, как уточнил Теохарис, нельзя сказать, что "дела с Россией идут плохо", просто данный "процесс требует времени".