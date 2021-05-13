К Земле несётся гигантский астероид: он крупнее пирамиды Хеопса
На минимальное расстояние к нашей планете небесное тело приблизится уже сегодня, в 13:04 мск.
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Астероид 2015 KJ19 из группы Аполлона, впервые замеченный 20 мая 2015 года, приблизится к Земле 14 мая. Размеры космического странника превышают пирамиду Хеопса, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.
По данным агентства, диаметр астероида — от 88 до 200 метров, в то время как высота пирамиды Хеопса составляет 147 метров. Период обращения астероида вокруг Солнца равняется 1094 земным суткам. На минимальное расстояние к Земле небесное тело приблизится в 13:04 мск. Оно не представляет опасности для нашей планеты — ближайшая точка траектории его полёта будет в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.
Ранее стало известно, что учёные нашли воду и внеземную органику в грунте с астероида Итокава.
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