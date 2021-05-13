К Земле несётся гигантский астероид: он крупнее пирамиды Хеопса

По данным агентства, диаметр астероида — от 88 до 200 метров, в то время как высота пирамиды Хеопса составляет 147 метров. Период обращения астероида вокруг Солнца равняется 1094 земным суткам. На минимальное расстояние к Земле небесное тело приблизится в 13:04 мск. Оно не представляет опасности для нашей планеты — ближайшая точка траектории его полёта будет в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.