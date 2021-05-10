С астероида Бенну вылетел зонд с образцами грунта
Ожидается, что уникальная операция завершится в сентябре 2023 года: аппарату придётся преодолеть более двух миллиардов километров.
Видео © Twitter / ULA
Межпланетная станция США OSIRIS-REx завершила свою миссию у астероида Бенну и отправилась обратно к Земле. Об этом сообщили в NASA. Там отметили, что на борту зонда находится контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела. Путь к планете у OSIRIS-REx займёт более двух лет.
"Станция начала путешествие домой после того, как её двигатели включились в 16:00 по времени Восточного побережья США (23:00 мск) и отработали семь минут. Это не будет прямой путь: аппарат дважды облетит вокруг Солнца, преодолев 2,3 млрд км, прежде чем приблизится к Земле. Потом от него будет отстрелен контейнер с образцами камней и пыли, который опустится на парашюте на полигоне в штате Юта 24 сентября 2023 года", — рассказали в NASA.
Образцы с астероида должны помочь учёным узнать о том, как формировалась наша Солнечная система и развивалась Земля как обитаемая планета. Контейнер сначала доставят в Центр космических полётов им. Линдона Джонсона в Хьюстоне, откуда часть образцов будет распределена для изучения по лабораториям в разных странах. При этом NASA законсервирует 75% грунта с астероида для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока ещё не были разработаны.
Добавим, что зонд был запущен ещё в сентябре 2016 года в рамках миссии по забору пробы грунта с поверхности астероида Бенну, который специалисты относят к категории потенциально опасных: шансы на то, что он в следующем веке может столкнуться с Землёй, оцениваются как 1 к 2700. Аппарат достиг небесного тела, имеющего в диаметре примерно 500 метров, в конце 2018 года, осуществил съёмку его поверхности и провёл другие исследования. Удалось также определить, что поверхность астероида засыпана крупными камнями, а породы содержат молекулы воды. Операция по забору образцов была проведена в прошлом октябре.
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