На сколько лет хватит российских запасов нефти и газа, пояснили в Минприроды
Перед ведомством стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Запасов нефти на территории Российской Федерации при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
"Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые ещё не получили полную нагрузку", — рассказал он в беседе с РБК.
Козлов отметил, что необходимо развивать добычу углеводородов в России. Минприроды планирует загружать Северный морской путь, его основной базой станет это сырьё.
"Нас подпирает стоимость конечного продукта. Наши иностранные партнёры не дают возможности применять определённые технологии", — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что российская нефть Urals за последний год выросла в цене в четыре раза. Аналитики связывают это с восстановлением глобальной экономики и ослаблением курса доллара.
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