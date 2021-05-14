Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая

Совет Безопасности ООН 16 мая проведёт открытое заседание по обсуждению эскалации напряжённости между Израилем и Палестиной, сообщила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд.

"Совет Безопасности ООН встретится для обсуждения ситуации в Израиле и секторе Газа в воскресенье", — написала она в "Твиттере".

Заседание начнётся в 10:00 (17:00 мск) и пройдёт в открытом формате. На нём выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд. Таким образом, Совбез соберётся для обсуждения вопроса деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта уже в третий раз на этой неделе.