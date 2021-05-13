В Минобороны объяснили, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии

В Минобороны РФ подтвердили, что на северо-востоке Сирии военная полиция Вооружённых сил России перехватила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США, нарушившую протоколы деконфликтации. Детали сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооружённых сил США", — объяснил он.

По словам Карпова, патруль российской военной полиции остановил движение шести бронеавтомобилей типа "MRAP", перемещающихся без предупреждения по несогласованному маршруту в западном направлении по трассе М-4.