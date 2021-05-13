В Минобороны объяснили, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии
Шесть американских бронеавтомобилей типа "MRAP" передвигались по трассе М-4 в западном направлении.
Военная полиция России. Фото © ТАСС / Новиков Сергей
В Минобороны РФ подтвердили, что на северо-востоке Сирии военная полиция Вооружённых сил России перехватила и развернула в обратном направлении колонну военной техники США, нарушившую протоколы деконфликтации. Детали сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооружённых сил США", — объяснил он.
По словам Карпова, патруль российской военной полиции остановил движение шести бронеавтомобилей типа "MRAP", перемещающихся без предупреждения по несогласованному маршруту в западном направлении по трассе М-4.
Напомним, Россия ведёт в Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических группировок и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. Штаты, в отличие от РФ, находятся в САР без приглашения властей данного государства. Ранее российским военным удалось добиться прекращения противостояния между курдским населением и арабами в сирийской провинции Хасеке.
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