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Пропавшую в Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли убитой

Пятиклассница сегодня днём не вернулась из школы. Как сообщил Лайфу источник, тело девочки обнаружили местные жители в лесополосе.

13 мая, 19:24
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Погибшая девочка. Фото © Соцсети

Пропавшую в посёлке Большое Козино Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли мёртвой. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"13 мая 2021 года в посёлке Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе посёлка", — сообщили в региональном СУ СКР.

Девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказать, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Как сообщил Лайфу источник, тело девочки нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинская и вызвали на место полицию.

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Ранее Лайф рассказывал, что пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым. 29-го числа школьник вышел из дома на прогулку и не вернулся. Позже стало известно, что предполагаемой причиной гибели подростка стало переохлаждение.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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