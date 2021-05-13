Пропавшую в Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли убитой

Пропавшую в посёлке Большое Козино Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли мёртвой. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"13 мая 2021 года в посёлке Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело девочки было обнаружено в лесополосе посёлка", — сообщили в региональном СУ СКР.

Девочка вышла из школы и сразу позвонила маме, сказать, что уже идёт. Однако до дома она не дошла. Родные забили тревогу, искали пропавшую всем посёлком. Как сообщил Лайфу источник, тело девочки нашли местные жители в лесополосе в районе улицы Воинская и вызвали на место полицию.