"Его обзывали — он молчал": Одноклассник Галявиева рассказал о загадочной трансформации тихого мальчика в хладнокровного убийцу

Бывший одноклассник Ильназа Галявиева рассказал о его трансформации после школы. Видео © LIFE

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев в школе был тихим мальчиком, а после выпуска сильно изменился. Его бывший одноклассник рассказал Лайфу, что увидел его первый раз после окончания школы после кровавого преступления и поверить не мог, что Галявиев был способен на такое: "Кто угодно, только не он".

По словам собеседника Лайфа, в школьные годы Галявиев увлекался играми, в которых надо убивать.

"Помню, он зарабатывал на скинах — вот эти ножи онлайн там, в "контре" (шутер Counter-Strike. — Прим. Лайфа). И вот он как-то пришёл, говорит: "Нож открыл там за 50 тысяч рублей", — хотел продать кому-нибудь, в итоге его там как-то развели. В общем, деньги ему не дали. Пришёл на следующий день, говорит: "Ножа нет у меня больше". Ну, обманули его. Counter-Strike, в "танки" рубился — ну, вот в такие, где убивать надо", — рассказал бывший одноклассник Галявиева.

Вспоминая уроки ОБЖ, молодой человек отметил, что Галявиев не очень хорошо стрелял. Зрение у него было не очень. Походами в тир напавший тоже не славился. Был неконфликтный и даже избегал чужих школьных разборок.

"Драк избегал. Его обзывали — он просто молчал. Сам был такой тихий очень, социофоб, ни с кем не общался. Друзей у него... Один друг был — тоже одноклассник. Больше ни с кем не общался. Весь класс собрался на пикник в лес — и он резко написал: "Телефон разбил, когда из подъезда выходил". Я, говорит, не приду. Он был очень скромный, тихий, недружелюбный. Ну, как бы в тени был всегда", — заключил молодой человек.