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"У неё дети!" Напавший на школу студент из Казани ранее предлагал сжечь учительницу

Парень в чате выпускников гимназии подробно описал, как готовить коктейль Молотова, но это восприняли как шутку.

13 мая 2021, 16:59

Фото © LIFE

Ильназ Галявиев незадолго до выпуска из гимназии № 175, где он устроили стрельбу по школьникам, писал в чате тогдашним одноклассникам, что нужно сжечь одну из учительниц.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным источника Лайфа, его недовольство вызвала преподаватель, которая "зажгла" на родительском собрании. Тогда Галявиев описал рецепт приготовления коктейля Молотова и предложил всем скинуться на ингредиенты, чтобы сжечь учителя. Судя по смайликам, одноклассники это восприняли как шутку, но и осадили парня, напомнив, что у женщины есть дети.

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь практически с порога. В результате трагедии погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка от нападавшего. Перед смертью преподавательница английского произнесла: "Прощайте, дети".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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