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Алина Загитова прилетела в Казань и принесла цветы к мемориалу памяти жертв трагедии

Фрагмент видео с олимпийской чемпионкой попал в соцсети.

13 мая, 18:58

Фото © Instagram/teamzagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прилетела в Казань, чтобы почтить память жертв трагедии. Фрагмент видео, где спортсменка возлагает цветы, появился в соцсети.

Видео сопровождает подпись: "Встретила Алину Загитову возле школы 175". История на экране короткая, юная королева льда снята со спины. Но внезапно хлопнувший где-то поблизости воздушный шарик заставил спортсменку развернуться, и очевидцы увидели слёзы в её глазах. Поклонники в её паблике оставили такие же искренние комментарии.

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"Видно, что человек всё делает от чистого сердца. И заплаканные глаза говорят о многом. Алина умница, не словами, а действиями высказывает сочувствие. Казань, плачем третий день с вами", "Всё правильно сделала. Уважаю не только как чемпионку, но и как настоящего человека!", "Мы можем выставлять 10 000 сториз с соболезнованиями, но лучше всего поступать так, как Алина, брать и хоть что-то делать", — написали поклонники Загитовой.

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Ранее Лайф сообщал о том, что фанаты 28-летнего рэпера Давы, напротив, отвернулись от него после публикации о его поездке в Казань. Сам этот поступок мог растрогать любое сердце, если бы посты блогера не стали появляться в ленте пользователей с пометкой "Реклама". Тем временем вся страна до сих пор не может оправиться от трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий девять человек погибло и 23 пострадало.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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