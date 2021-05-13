Алина Загитова прилетела в Казань и принесла цветы к мемориалу памяти жертв трагедии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прилетела в Казань, чтобы почтить память жертв трагедии. Фрагмент видео, где спортсменка возлагает цветы, появился в соцсети.

Видео сопровождает подпись: "Встретила Алину Загитову возле школы 175". История на экране короткая, юная королева льда снята со спины. Но внезапно хлопнувший где-то поблизости воздушный шарик заставил спортсменку развернуться, и очевидцы увидели слёзы в её глазах. Поклонники в её паблике оставили такие же искренние комментарии.

"Видно, что человек всё делает от чистого сердца. И заплаканные глаза говорят о многом. Алина умница, не словами, а действиями высказывает сочувствие. Казань, плачем третий день с вами", "Всё правильно сделала. Уважаю не только как чемпионку, но и как настоящего человека!", "Мы можем выставлять 10 000 сториз с соболезнованиями, но лучше всего поступать так, как Алина, брать и хоть что-то делать", — написали поклонники Загитовой.