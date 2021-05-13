Алина Загитова прилетела в Казань и принесла цветы к мемориалу памяти жертв трагедии
Фрагмент видео с олимпийской чемпионкой попал в соцсети.
Фото © Instagram/teamzagitova
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прилетела в Казань, чтобы почтить память жертв трагедии. Фрагмент видео, где спортсменка возлагает цветы, появился в соцсети.
Видео сопровождает подпись: "Встретила Алину Загитову возле школы 175". История на экране короткая, юная королева льда снята со спины. Но внезапно хлопнувший где-то поблизости воздушный шарик заставил спортсменку развернуться, и очевидцы увидели слёзы в её глазах. Поклонники в её паблике оставили такие же искренние комментарии.
"Видно, что человек всё делает от чистого сердца. И заплаканные глаза говорят о многом. Алина умница, не словами, а действиями высказывает сочувствие. Казань, плачем третий день с вами", "Всё правильно сделала. Уважаю не только как чемпионку, но и как настоящего человека!", "Мы можем выставлять 10 000 сториз с соболезнованиями, но лучше всего поступать так, как Алина, брать и хоть что-то делать", — написали поклонники Загитовой.
Ранее Лайф сообщал о том, что фанаты 28-летнего рэпера Давы, напротив, отвернулись от него после публикации о его поездке в Казань. Сам этот поступок мог растрогать любое сердце, если бы посты блогера не стали появляться в ленте пользователей с пометкой "Реклама". Тем временем вся страна до сих пор не может оправиться от трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий девять человек погибло и 23 пострадало.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Пострадавший работник казанской школы рассказал, как случайно оказался на пути Галявиева
сегодня в 17:03
"У неё дети!" Напавший на школу студент из Казани ранее предлагал сжечь учительницу
сегодня в 16:59
Казанская гимназия была оборудована магнитными замками, 45 камерами и тревожной кнопкой
сегодня в 12:55
Комментариев: 0