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Дно пробито: Дава использовал трагедию в Казани как свою рекламу и теперь его ненавидят даже фанаты

Скриншоты с рекламой от рэпера разлетелись по всем пабликам, не на шутку возмутив пользователей Сети.

13 мая 2021, 11:32

Фото © Instagram / dava_m

28-летний рэпер Дава снова заставил говорить о себе, и в этот раз даже не из-за своей бывшей девушки Ольги Бузовой. Узнав о том, что случилось в казанской школе 11 мая, парень не стал писать ничего лишнего, а сразу рванул в столицу Татарстана, чтобы поддержать пострадавших. И такую инициативу по достоинству оценили многие подписчики музыканта.

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

По их мнению, многие знаменитости публиковали лицемерные посты о трагедии в Казани, чтобы увеличить себе популярность, а Дава поступил как настоящий мужчина. Звезда возложила цветы у стихийного мемориала, посвящённого погибшим при нападении на школу, а также посетила больницу, где врачи помогают пострадавшим. И этот поступок растрогал бы любое сердце, если бы посты блогера не стали появляться в ленте пользователей с пометкой "Реклама".

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

Это значило, что Дава проплатил таргетированную рекламу в соцсетях, чтобы о нём узнало как можно больше людей. Такой цинизм и двуличие разгневали фанатов рэпера, которые раскрыли обман. Они принялись осыпать звезду нецензурными словами и требовать, чтобы блогер всё удалил и перестал позориться.

Фото © Instagram / dava_m и Telegram / Super.ru

Фото © Instagram / dava_m и Telegram / Super.ru

Какой же он дебил, дно пробито просто

Razum Razum

Казалось бы, хуже некуда, а есть…🤮

Viktoria__

У этого человека ничего человеческого абсолютно

Milena

Вся страна до сих пор не может оправиться от трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий девять человек погибло и 24 пострадало. Сейчас парня арестовали на два месяца, правоохранители разбираются в причинах нападения.

"Я знала — там моя сестрёнка": Что говорят дети, которые прятались во время бойни в казанской школе

"Я знала — там моя сестрёнка": Что говорят дети, которые прятались во время бойни в казанской школе

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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