Дно пробито: Дава использовал трагедию в Казани как свою рекламу и теперь его ненавидят даже фанаты
Скриншоты с рекламой от рэпера разлетелись по всем пабликам, не на шутку возмутив пользователей Сети.
28-летний рэпер Дава снова заставил говорить о себе, и в этот раз даже не из-за своей бывшей девушки Ольги Бузовой. Узнав о том, что случилось в казанской школе 11 мая, парень не стал писать ничего лишнего, а сразу рванул в столицу Татарстана, чтобы поддержать пострадавших. И такую инициативу по достоинству оценили многие подписчики музыканта.
По их мнению, многие знаменитости публиковали лицемерные посты о трагедии в Казани, чтобы увеличить себе популярность, а Дава поступил как настоящий мужчина. Звезда возложила цветы у стихийного мемориала, посвящённого погибшим при нападении на школу, а также посетила больницу, где врачи помогают пострадавшим. И этот поступок растрогал бы любое сердце, если бы посты блогера не стали появляться в ленте пользователей с пометкой "Реклама".
Это значило, что Дава проплатил таргетированную рекламу в соцсетях, чтобы о нём узнало как можно больше людей. Такой цинизм и двуличие разгневали фанатов рэпера, которые раскрыли обман. Они принялись осыпать звезду нецензурными словами и требовать, чтобы блогер всё удалил и перестал позориться.
Какой же он дебил, дно пробито просто
Казалось бы, хуже некуда, а есть…🤮
У этого человека ничего человеческого абсолютно
Вся страна до сих пор не может оправиться от трагедии в казанской школе. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий девять человек погибло и 24 пострадало. Сейчас парня арестовали на два месяца, правоохранители разбираются в причинах нападения.
WOW-stars
Звезда "Улиц разбитых фонарей" изменилась до неузнаваемости после того, как переболела ковидом
сегодня в 10:10
Ведущая выложила невинное фото из ванной, но умерла от стыда, когда фанаты указали ей на одну деталь
сегодня в 07:43
Ирина Шейк взволновала фанатов по всему миру, показав, насколько она красива без косметики и одежды
вчера в 13:14
Выбор редакции
Noize MC переложил сказку Пушкина на рэп и доказал, что он — идеальный папа
"Лежу в крови, вижу гильзу": Переживший стрельбу работник школы рассказал, как пытался остановить убийцу
Студент казанского колледжа, где учился Галявиев, тоже мнил себя богом и затем покончил с собой
Золотов предложил повысить возраст выдачи лицензии на оружие до 21 года
Экс-замглавы Хакасии приговорён к 9 годам колонии за взятку в 2 млн
Комментариев: 0