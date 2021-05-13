Пострадавший работник казанской школы рассказал, как случайно оказался на пути Галявиева

В роковой день, 11 мая, рабочий по обслуживанию здания казанской гимназии Мулланур Мустафин случайно оказался на пути убийцы Ильназа Галявиева. 62-летний мужчина направился к машине за инструментами, а когда увидел вооружённого парня, попятился назад. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина успел прикрыться дверью, но пуля прошла сквозь щель и попала в него. Галявиев планировал добить Мустафина выстрелом в голову, но промахнулся.

По словам мужчины, в тот момент он думал о своей жене Альбине, которая была классным руководителем у нападавшего. В тот день она тоже была в школе. Сейчас мужчина пришёл в себя. Несмотря на то что его состояние стабилизировалось, оно по-прежнему остаётся тяжёлым.