Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

У долгожданного спецвыпуска "Друзей" появились дата выхода и тизер

Это будет не обычный формат ситкома, а настоящая, без сценария, встреча полного состава оригинальной версии сериала.

13 мая, 19:20
<p>Актёры сериала "Друзья". Фото © ТАСС / imago stock&amp;people</p>

Актёры сериала "Друзья". Фото © ТАСС / imago stock&people

HBO Max представил тизер к долгожданному спецвыпуску "Друзей", огласив официальную дату премьеры, — 27 мая. Проект не будет серией с сюжетом в традиционном понимании, а представит встречу главных актёров и авторов проекта, созданную без специального сценария. Создатели обещают участие приглашённых звёзд и другие сюрпризы. Но самое ценное для фанатов ситкома — что команда оригинала соберётся полным составом.

Премьера выпуска должна была состояться год назад, но постоянно переносилась из-за пандемии коронавируса. Ещё тогда актёры делились, что будущий эпизод не будет похож на предыдущие: актёры будут выглядеть как в реальной жизни, а не как их герои с экранов. Они поделятся с фанатами историями о съёмках легендарного сериала 90-х, а также покажут некоторые архивные кадры из-за кулис. И вот, наконец, "Друзья" встретятся. И друг с другом, и со своими поклонниками.

Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Звезда "Друзей" раскрыла трогательную причину, почему до сих пор так и не посмотрела сериал

Ранее Лайф писал, что Росс из "Друзей" раскрыл подробности съёмок спецвыпуска сериала. При этом он предупредил фанатов, что они не увидят персонажей такими, какими их видели раньше.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Да будет царить огонь": Началось производство приквела "Игры престолов"

27 апреля, 22:03

Актёра из сериала "Доктор Кто" более 20 женщин обвинили в домогательствах

30 апреля, 11:12

"Нас не догонят": "Татушка" Волкова записала предвыборный ролик, но в Сети его не оценили

сегодня в 16:18

В Минобороны объяснили, почему российский патруль развернул колонну армии США в Сирии

сегодня в 19:53

Пропавшую в Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли убитой

сегодня в 19:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1