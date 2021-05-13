У долгожданного спецвыпуска "Друзей" появились дата выхода и тизер

HBO Max представил тизер к долгожданному спецвыпуску "Друзей", огласив официальную дату премьеры, — 27 мая. Проект не будет серией с сюжетом в традиционном понимании, а представит встречу главных актёров и авторов проекта, созданную без специального сценария. Создатели обещают участие приглашённых звёзд и другие сюрпризы. Но самое ценное для фанатов ситкома — что команда оригинала соберётся полным составом.

Премьера выпуска должна была состояться год назад, но постоянно переносилась из-за пандемии коронавируса. Ещё тогда актёры делились, что будущий эпизод не будет похож на предыдущие: актёры будут выглядеть как в реальной жизни, а не как их герои с экранов. Они поделятся с фанатами историями о съёмках легендарного сериала 90-х, а также покажут некоторые архивные кадры из-за кулис. И вот, наконец, "Друзья" встретятся. И друг с другом, и со своими поклонниками.