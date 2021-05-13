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Хинштейн заявил о задержании сына экс-главы Самарской области Меркушкина

Его подозревают в даче взятки начальнику отделения Центробанка по Мордовии.

13 мая, 19:07
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

В московском аэропорту Шереметьево задержали Алексея Меркушкина — сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск. Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину", — сообщил депутат.

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По словам Хинштейна, сейчас Меркушкина-младшего везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по статье 291 "Дача взятки".

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Напомним, ранее Лайф подробно писал о сыне губернатора Краснодарского края Артёме Уссе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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