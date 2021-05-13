Хинштейн заявил о задержании сына экс-главы Самарской области Меркушкина

В московском аэропорту Шереметьево задержали Алексея Меркушкина — сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск. Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину", — сообщил депутат.

По словам Хинштейна, сейчас Меркушкина-младшего везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по статье 291 "Дача взятки".