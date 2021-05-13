Xiaomi представила в России свой новейший флагман Mi 11

Новейший флагманский смартфон Mi 11 от китайской корпорации Xiaomi был представлен в России. Презентация состоялась на мероприятии компании в Москве.

Одной из основных фишек телефона стала система из трёх камер с 108-мегапиксельным основным сенсором. Помимо того, для любителей фотографии приятным бонусом станут 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 5-мегапиксельная телемакрокамера. Передняя панель телефона будет оборудована 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Также в смартфоне представлены специальные режимы съёмки в один клик.

Помимо камер флагман может похвастаться 6,81-дюймовым AMOLED DotDisplay с ультравысоким разрешением WQHD+ и 10-битными цветами. Производители заявляют, что это обеспечит максимальную чёткость, естественность цветопередачи и плавность изображения на экране.

Mi 11 является первым смартфоном, оборудованным процессором Qualcomm Snapdragon 888, что позволяет устройству работать с особо "прожорливыми" играми без существенного нагревания. Аккумулятор имеет ёмкость 4600 мАч с возможностью беспроводной подзарядки.

Горячая новинка будет представлена в четырёх цветовых исполнениях: лазурно-голубом, полуночном сером, облачном белом и специальном издании с автографом основателя Xiaomi Лэя Цзюня. На российском рынке за версию 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти придётся отдать 85 990 рублей. Предзаказ стартует 14 мая, а с 21 мая смартфон можно будет приобрести в розничных сетях.