В России все пациенты со СМА получат лекарства до конца года

В России пообещали обеспечить лекарствами всех больных спинальной мышечной атрофией до конца 2021 года. Ответственным за закупку препаратов будет недавно созданный фонд "Круг добра". Об этом сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.

Стоит отметить, что в России зарегистрировано лишь два препарата для лечения болезни — это "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Кроме того, фонд будет закупать препараты для больных муковисцидозом, добавил Ткаченко.