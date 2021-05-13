В России все пациенты со СМА получат лекарства до конца года
Для этого будут дополнительно закуплены "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Это единственные препараты, зарегистрированные в стране.
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В России пообещали обеспечить лекарствами всех больных спинальной мышечной атрофией до конца 2021 года. Ответственным за закупку препаратов будет недавно созданный фонд "Круг добра". Об этом сообщил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
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Стоит отметить, что в России зарегистрировано лишь два препарата для лечения болезни — это "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Кроме того, фонд будет закупать препараты для больных муковисцидозом, добавил Ткаченко.
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Напомним, ранее в Новосибирской области скончалась 16-летняя девушка с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Она не получила надлежащего лекарства. Похожая трагедия произошла в Чувашии: там возбудили дело после смерти не дождавшейся лечения девочки. Шестилетняя малышка также страдала СМА. Однако, по данным следствия, в лечении ей было отказано.
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