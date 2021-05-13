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Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест

Судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста украинского политика или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов).

13 мая, 18:00

Виктор Медведчук в зале суда.

Фото © "Страна".ua

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. Мера пресечения была избрана на срок до 9 июля 2021 года.

Медведчук заявил о невозможности оплатить 300-миллионный залог из-за блокировки счетов

Медведчук заявил о невозможности оплатить 300-миллионный залог из-за блокировки счетов

Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста Медведчука или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов). К слову, сам политик изначально заявил, что выполнить это требование не сможет: его счета заблокированы украинскими властями.

Заседание проходило под аккомпанемент митинга Нацкорпуса, который проходил прямо под стенами суда. Украинские националисты даже предприняли попытку прорваться в здание, но их остановили полицейские. Активисты скандировали оскорбительные речовки в адрес Медведчука и обвиняли его в связях с Россией.

Медведчуку после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны"

Медведчуку после 2,5 часа допроса предъявили обвинения в госизмене и в "нарушении обычаев войны"

Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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