Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест
Судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста украинского политика или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов).
Виктор Медведчук в зале суда.
Фото © "Страна".ua
Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. Мера пресечения была избрана на срок до 9 июля 2021 года.
Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста Медведчука или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов). К слову, сам политик изначально заявил, что выполнить это требование не сможет: его счета заблокированы украинскими властями.
Заседание проходило под аккомпанемент митинга Нацкорпуса, который проходил прямо под стенами суда. Украинские националисты даже предприняли попытку прорваться в здание, но их остановили полицейские. Активисты скандировали оскорбительные речовки в адрес Медведчука и обвиняли его в связях с Россией.
Напомним, в марте в офисе движения Виктора Медведчука "Украинский выбор" прошли обыски. Вслед за этим Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против самого Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Обоих заподозрили в госизмене. Также Лайф писал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
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