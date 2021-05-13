Суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. Мера пресечения была избрана на срок до 9 июля 2021 года.

Таким образом, судья отклонил ходатайство прокуратуры, которая требовала ареста Медведчука или залога примерно в 300 миллионов гривен (более 10 млн долларов). К слову, сам политик изначально заявил, что выполнить это требование не сможет: его счета заблокированы украинскими властями.