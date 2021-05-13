Жертвами кораблекрушения у берегов Туниса стали 17 человек
Местным спасателям удалось сохранить жизни двоих мигрантов, которые находились на борту.
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Порядка 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Такие данные приводит местное представительство Красного Креста.
По его данным, находившиеся на борту пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Двух мигрантов удалось спасти.
Ранее сообщалось, что у берегов Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 130 человек.
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