Жертвами кораблекрушения у берегов Туниса стали 17 человек

Порядка 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Такие данные приводит местное представительство Красного Креста.

По его данным, находившиеся на борту пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Двух мигрантов удалось спасти.