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Жертвами кораблекрушения у берегов Туниса стали 17 человек

Местным спасателям удалось сохранить жизни двоих мигрантов, которые находились на борту.

13 мая, 17:57

Фото © Pixabay

Порядка 17 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Туниса. Такие данные приводит местное представительство Красного Креста.

По его данным, находившиеся на борту пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Двух мигрантов удалось спасти.

У берегов США перевернулось судно с людьми, есть погибшие

У берегов США перевернулось судно с людьми, есть погибшие

Ранее сообщалось, что у берегов Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 130 человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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