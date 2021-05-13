Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Центробанк: Иностранцы перестали покупать валюту на российском рынке из-за санкций

По итогам прошедшего апреля нерезиденты впервые с ноября 2020 года стали нетто-продавцами валюты. Это означает, что вместо продажи рублёвых активов, иностранные инвесторы покупали рубли для вложения в российские ценные бумаги.

13 мая, 17:46

Фото © Pixabay

Иностранные инвесторы впервые за долгое время продали больше валюты на российском рынке, чем приобрели. Об этом говорится в обзоре Центробанка, посвященном рискам финансовых рынков. Регулятор связывает тенденцию с тем, последние санкции США, затронувшие первичный рынок российского госдолга, оказались мягче ожидаемых.

На крипторынке грядут изменения: какая монета вытесняет биткоин и рвётся в лидеры

На крипторынке грядут изменения: какая монета вытесняет биткоин и рвётся в лидеры

В материалах Центробанка указано, что по итогам месяца нерезиденты на биржевых торгах продали в совокупности валюты на сумму 29 миллиардов рублей, при этом основные продажи начались именно после оглашения антироссийских санкций. При этом с 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали валюты на внутреннем рынке на 63 миллиарда рублей.

"На валютных свопах наблюдалось некоторое снижение короткой позиции по валюте у этой категории участников, однако средний объем их открытой позиции в апреле остается существенным и составляет 8 млрд долларов", — говорится в обзоре регулятора.

Куда вложить 500 тысяч рублей: самые перспективные инвестиции мая

Куда вложить 500 тысяч рублей: самые перспективные инвестиции мая

Ранее аналитик из США сравнил российскую экономику с крепостью, не поддающейся санкциям. Так считает автор бестселлера "Подъём и падение государств: силы перемен в посткризисном мире" Ручир Шарма. По его словам, Россия менее привязана к мировым ценам на нефть, а рубль не так зависим от колебаний этого показателя, как валюта других развитых стран-энергоэкспортёров, например Канады и Норвегии.

Ранее Лайф рассказывал о причинах, по которым не стоит покупать наличные доллары. Это может обернуться серьёзными финансовыми потерями, в том числе из-за мошенников.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Упростить возврат денег жертвам кибермошенников решил Центробанк

11 мая, 01:20

Переводы денег из России признаны Всемирным банком самыми выгодными

сегодня в 07:49

Дерипаска ответил на слова Мишустина про жадность бизнесменов

сегодня в 14:31

В Подмосковье сын бизнесмена, сбивший на "кадиллаке" двух влюблённых, получил 8 лет колонии

сегодня в 18:29

Лоск и глянец русской армии: как реагируют американцы на российский Парад Победы

сегодня в 18:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1