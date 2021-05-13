Центробанк: Иностранцы перестали покупать валюту на российском рынке из-за санкций

Иностранные инвесторы впервые за долгое время продали больше валюты на российском рынке, чем приобрели. Об этом говорится в обзоре Центробанка, посвященном рискам финансовых рынков. Регулятор связывает тенденцию с тем, последние санкции США, затронувшие первичный рынок российского госдолга, оказались мягче ожидаемых.

В материалах Центробанка указано, что по итогам месяца нерезиденты на биржевых торгах продали в совокупности валюты на сумму 29 миллиардов рублей, при этом основные продажи начались именно после оглашения антироссийских санкций. При этом с 15 апреля до конца месяца иностранные участники продали валюты на внутреннем рынке на 63 миллиарда рублей.

"На валютных свопах наблюдалось некоторое снижение короткой позиции по валюте у этой категории участников, однако средний объем их открытой позиции в апреле остается существенным и составляет 8 млрд долларов", — говорится в обзоре регулятора.

Ранее аналитик из США сравнил российскую экономику с крепостью, не поддающейся санкциям. Так считает автор бестселлера "Подъём и падение государств: силы перемен в посткризисном мире" Ручир Шарма. По его словам, Россия менее привязана к мировым ценам на нефть, а рубль не так зависим от колебаний этого показателя, как валюта других развитых стран-энергоэкспортёров, например Канады и Норвегии.