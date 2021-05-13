Байден хочет обсудить борьбу с кибератаками на встрече с Путиным

США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Такими планами поделился в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. По его словам, эта тема могла бы стать в числе основных на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", — проинформировал политик.

Ранее Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он не исключает, что хакеры, которые взломали сеть оператора, могут находиться на территории России.