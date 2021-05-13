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Байден хочет обсудить борьбу с кибератаками на встрече с Путиным

Ранее он заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако сами хакеры могут находиться на территории РФ.

13 мая, 17:31

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Такими планами поделился в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. По его словам, эта тема могла бы стать в числе основных на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

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"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", — проинформировал политик.

Ранее Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он не исключает, что хакеры, которые взломали сеть оператора, могут находиться на территории России.

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Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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