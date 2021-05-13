Байден хочет обсудить борьбу с кибератаками на встрече с Путиным
Ранее он заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, однако сами хакеры могут находиться на территории РФ.
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США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. Такими планами поделился в четверг американский президент Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. По его словам, эта тема могла бы стать в числе основных на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы работаем над тем, чтобы добиться разработки международных стандартов в отношении правительств, которые знают, что преступная деятельность происходит с их территории. Я ожидаю, что это одна из тем, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", — проинформировал политик.
Ранее Байден заявил, что российские власти непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он не исключает, что хакеры, которые взломали сеть оператора, могут находиться на территории России.
Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.
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