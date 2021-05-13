Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Президент Соединённых Штатов Джо Байден убеждён, что власти РФ непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он не исключает, что хакеры, которые взломали сеть оператора, могут находиться на территории России.

"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России", — сказал он, выступая в Белом доме.

Американский лидер напомнил, что США находятся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, применяющих вирусы-вымогатели. По его словам, необходимо предпринять действия, которые бы смогли помешать хакерам.