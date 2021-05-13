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Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Американский лидер заверил, что Вашингтон и Москва обсуждают меры против сетей, применяющих вирусы-вымогатели.

13 мая, 17:18
<p>Oliver Contreras / CNP via ZUMA Wire</p>

Oliver Contreras / CNP via ZUMA Wire

Президент Соединённых Штатов Джо Байден убеждён, что власти РФ непричастны к кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он не исключает, что хакеры, которые взломали сеть оператора, могут находиться на территории России.

"Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, которые совершили атаку, живут в России. Это пришло оттуда, из России", — сказал он, выступая в Белом доме.

В Кремле отвергли причастность РФ к хакерским атакам на топливную компанию США

В Кремле отвергли причастность РФ к хакерским атакам на топливную компанию США

Американский лидер напомнил, что США находятся в прямом общении с Россией относительно мер, которые необходимо принять против сетей, применяющих вирусы-вымогатели. По его словам, необходимо предпринять действия, которые бы смогли помешать хакерам.

СМИ: Подвергшаяся кибератаке топливная компания США всё же заплатила хакерам $5 млн

СМИ: Подвергшаяся кибератаке топливная компания США всё же заплатила хакерам $5 млн

Напомним, атака на Colonial Pipeline была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он заблокировал компьютерную сеть компании. Из-за кибератаки появился риск перебоев в поставках топлива на восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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