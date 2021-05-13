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Звезда Mortal Kombat сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы"

Режиссёром ленты выступит Марюс Вайсберг. Съёмки начнутся в Бостоне летом 2021 года.

13 мая, 17:10

Фото © "Кинопоиск"

Льюис Тан, звезда киноленты Mortal Kombat, сыграет в американском ремейке советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Об этом сообщает ФАН.

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

В Голливуде снимут "Иронию судьбы"

Партнёрами артиста по съёмочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. Режиссёром киноремейка станет Марюс Вайсберг, известный по таким лентам, как "Бабушка лёгкого поведения", "8 лучших свиданий" и "(Не)идеальный мужчина". Съёмки начнутся в Бостоне летом текущего года. Рабочее название фильма — "Судьба".

Как "Ирония судьбы или с легким паром" сражалась с догмами "совка"

Как "Ирония судьбы или с легким паром" сражалась с догмами "совка"

Ранее стало известно, что снявшаяся в оригинальной картине народная артистка РСФСР Валентина Талызина не одобряет идею этого ремейка. По её мнению, в Америке нет таких душевных артистов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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