Звезда Mortal Kombat сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы"
Режиссёром ленты выступит Марюс Вайсберг. Съёмки начнутся в Бостоне летом 2021 года.
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Льюис Тан, звезда киноленты Mortal Kombat, сыграет в американском ремейке советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Об этом сообщает ФАН.
Партнёрами артиста по съёмочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. Режиссёром киноремейка станет Марюс Вайсберг, известный по таким лентам, как "Бабушка лёгкого поведения", "8 лучших свиданий" и "(Не)идеальный мужчина". Съёмки начнутся в Бостоне летом текущего года. Рабочее название фильма — "Судьба".
Ранее стало известно, что снявшаяся в оригинальной картине народная артистка РСФСР Валентина Талызина не одобряет идею этого ремейка. По её мнению, в Америке нет таких душевных артистов.
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