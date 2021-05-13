Звезда Mortal Kombat сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы"

Льюис Тан, звезда киноленты Mortal Kombat, сыграет в американском ремейке советского фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Об этом сообщает ФАН.

Партнёрами артиста по съёмочной площадке голливудской интерпретации ленты Эльдара Рязанова станут Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон и Томас Манн. Режиссёром киноремейка станет Марюс Вайсберг, известный по таким лентам, как "Бабушка лёгкого поведения", "8 лучших свиданий" и "(Не)идеальный мужчина". Съёмки начнутся в Бостоне летом текущего года. Рабочее название фильма — "Судьба".