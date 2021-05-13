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СМИ: Подвергшаяся кибератаке топливная компания США всё же заплатила хакерам $5 млн

Ранее появилась информация, что оператор отказался выплачивать какой-либо выкуп взломщикам.

13 мая, 17:07
<p>Фото © ТАСС / AP / Mike Stewart</p>

Фото © ТАСС / AP / Mike Stewart

Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, подвергшийся ранее кибератаке, всё же выплатил хакерам пять миллионов долларов, которые те требовали за восстановление доступа к данным. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, оплата прошла 7 мая, буквально через несколько часов после атаки и блокировки систем. Получив денежные средства, хакеры сдержали слово и передали ключи расшифровки представителям компании.

Режим региональной ЧС введён в США после кибератаки на топливную компанию

Режим региональной ЧС введён в США после кибератаки на топливную компанию

Как сообщали в компании, взломщики внедрили в систему специальный вирус-вымогатель, блокирующий все системы до тех пор, пока не получит обратную команду, которая находится в ключах шифрования. Результатом такой атаки стала приостановка деятельности компании. Между тем ранее The Washington Post сообщала, что Colonial Pipeline не собиралась выплачивать выкуп хакерам.

Ранее отмечалось, что из-за кибератаки на компанию появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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