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"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

Женщина заявила, что увидела много общего между Галявиевым и сыном: они оба говорили одними и теми же фразами и учились в одном колледже.

13 мая 2021, 16:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

"Тоже называл себя богом": Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани. Видео © LIFE

Мать совершившего самоубийство казанского подростка попросила СК проверить версию о наличии связи между смертью её ребёнка и стрельбой, которую устроил Ильназ Галявиев в гимназии. Об этом сообщает RT. Как рассказала Наталья Лайфу, её сын Даниил в последние месяцы перед смертью вёл себя абсолютно так же, как и Ильназ. Юноши говорили одними и теми же фразами, называли себя "богами", кроме того, оба учились в колледже ТИСБи.

"Когда я увидела его (Ильназа Галявиева. Прим. Лайфа) за решёткой, пристёгнутого наручниками, вот то, что он говорил, это говорил мой сын, да, я видела своего сына, он говорил мне такие вещи. Это не приступы, он просто говорил: "Я бог, я сам всё решу", — рассказала Лайфу мать Даниила.

По словам Натальи, её сын всегда был хорошим ребёнком — ровно до того момента, пока не оказался в колледже. Даниил стал носить тёмную одежду, попробовал наркотики, в нём вдруг появилась агрессия, он срывался на родных, позже начались разговоры про то, что молодой человек считает себя богом.

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"Изменение пошло после поступления в ТИСБи. Он попробовал все наркотики, полгода проучась. Он начал носить тёмную одежду, полностью вообще изменился, ходил в капюшоне — так, чтобы только глаза были открыты, и в масках", — рассказала женщина об изменениях в поведении сына.

Осенью 2019-го Даниил предпринял свою первую попытку суицида, которую успели предотвратить. Четвёртая попытка — 10 мая 2020 года — стала для парня последней: он приехал погостить к родному отцу, где и свёл счёты с жизнью.

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Наталья уверена, что существует связь между колледжем, суицидом её сына и тем, что устроил в казанской гимназии Галявиев. По мнению женщины, расследование по делу о гибели её ребёнка было проведено некачественно. Теперь она просит его возобновить.

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Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, пострадало 23 человека. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас он арестован на два месяца.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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