"Есть "глаза" и есть "меч": Военный эксперт объяснил, почему Москва — лучший город для выживания при ядерной войне

Система противоракетной обороны (ПРО) круглосуточно в режиме онлайн следит за всеми ракетными запусками, представляющими потенциальную угрозу для российской столицы. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя статью американского журналиста, в которой Москва названа самым защищённым городом в мире.

"Системы предупреждения о ракетном нападении 24 часа в сутки не закрывают глаза. Они смотрят и фиксируют любые ракетные пуски, которые могут грозить нашей матушке Москве. Но есть глаза, а есть меч, который в случае ракетного нападения на Москву обязан его отразить", — рассказал эксперт.

По его словам, в Москве находятся все "мозги" и управление государством. Кремль, Министерство обороны, Генштаб, Госдума и правительство в совокупности являются центром принятия решений на случай войны. И если она начнётся, Москва должна быть способна, несмотря на любые удары, управлять государством и его вооружёнными силами, подчеркнул Баранец.

Бывший военный отметил, что система способна и обязана отбить межконтинентальные баллистические ракеты, удары с подводных лодок, со стратегических бомбардировщиков, а также тех систем, что установлены в странах Европы и условно называются американцами "оборонительными", хотя могут дотянуть даже до Урала.

Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон намерен ускорить темпы модернизации системы противоракетной обороны (ПРО) в связи с появлением новых видов средств поражения.

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