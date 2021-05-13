Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Осуждённого за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева отпустили по УДО

В 2019 году он был приговорён к шести годам колонии строгого режима, а также лишён звания майора.

13 мая 2021, 16:35
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Wals</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Wals

Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу адвоката и постановил освободить по УДО бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу", — говорится в сообщении.

Арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Сафронова продлён до 7 июля

Арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Сафронова продлён до 7 июля

Ходатайство об УДО Докучаева было рассмотрено со второго раза, так как в начале марта осуждённому было отказано в принятии документа.

Напомним, 10 апреля 2019 года суд признал Докучаева виновным в госизмене и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый был лишён звания майора. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На Украине депутатов Рады Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

11 мая, 14:06

Экс-главу Карелии Нелидова досрочно освободили из колонии за примерное поведение

12 марта, 14:56

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

сегодня в 15:20

"Тоже называл себя богом". Мать покончившего с собой подростка просит проверить связь его смерти с трагедией в Казани

сегодня в 16:51

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

сегодня в 16:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1