Осуждённого за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева отпустили по УДО
В 2019 году он был приговорён к шести годам колонии строгого режима, а также лишён звания майора.
Фото © ТАСС / AP Photo / Susan Wals
Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу адвоката и постановил освободить по УДО бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу суда.
"Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу", — говорится в сообщении.
Ходатайство об УДО Докучаева было рассмотрено со второго раза, так как в начале марта осуждённому было отказано в принятии документа.
Напомним, 10 апреля 2019 года суд признал Докучаева виновным в госизмене и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый был лишён звания майора. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".
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