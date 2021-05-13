Осуждённого за госизмену экс-сотрудника ФСБ Докучаева отпустили по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил просьбу адвоката и постановил освободить по УДО бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу суда.

"Ходатайство рассмотрели и удовлетворили. Решение пока не вступило в силу", — говорится в сообщении.

Ходатайство об УДО Докучаева было рассмотрено со второго раза, так как в начале марта осуждённому было отказано в принятии документа.

Напомним, 10 апреля 2019 года суд признал Докучаева виновным в госизмене и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Помимо этого, осуждённый был лишён звания майора. Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

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