"Нас не догонят": "Татушка" Волкова записала предвыборный ролик, но в Сети его не оценили

"Татушка" Волкова записала предвыборный ролик. Видео © Соцсети

В Сети появился предвыборный ролик экс-солистки группы "Тату" Юлии Волковой, который она записала для праймериз "Единой России" в Ивановской области. Бывшая артистка объяснила решение выдвигаться тем, что ей стыдно за происходящее вокруг и она хотела бы принести пользу обществу.

"Мои замечательные, так больше нельзя. Мне стыдно за всё происходящее вокруг. Я знаю о горестях и проблемах жителях Ивановской области, которые вынуждены выживать, а не жить", — отметила кандидат.

Из основных проблем региона она выделила безработицу, коррупцию, экологию, нарушение прав женщин.

"Следствием уровня коррупции среди местных чиновников, которых вырастили предыдущие губернаторы, является разруха и снижение уровня жизни. Свежий пример — возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников Департамента строительства и архитектуры в связи с недостроенным и незапущенным ковидным госпиталем", — добавила Волкова.

Однако многие пользователи Сети не оценили послание певицы, едко прокомментировав ролик: "Моя замечательная, так нельзя! Это просто испанский стыд какой-то", "Мне стыдно за это видео. Почему?", "Ставь лойс, если тащился от песен, а сейчас сгораешь от стыда", "Это сколько же ботокса надо накачать? Ивановской области такое и не снилось".

Напомним, что экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова подала заявку на участие в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Её кандидатуру уже утвердил оргкомитет регионального отделения ЕР. До середины мая певице необходимо было загрузить на сайт предварительного голосования два видеоролика, что она и сделала.

Итоги голосования должны быть подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

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