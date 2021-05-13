Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Сборная России со счётом 1:4 уступила Финляндии во втором матче Чешских игр. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Максим Шалунов. У финнов дубль оформил Йере Карьялайнен, также по голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен.