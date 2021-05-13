Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура
В Праге (Чехия) российская команда потерпела первое поражение в сезоне в рамках Евротура — 1:4.
Фото © CTK Photo / Vit Simanek / ТАСС
Сборная России со счётом 1:4 уступила Финляндии во втором матче Чешских игр. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Максим Шалунов. У финнов дубль оформил Йере Карьялайнен, также по голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен.
🚨 1:1! Шалунов! #снамироссия #RUSFIN pic.twitter.com/1BzApHH6x2— Хоккей России (@russiahockey) May 13, 2021
Для России это первое поражение в текущем сезоне Евротура.
Следующий матч россияне проведут 15 мая против Чехии.
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