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Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

В Праге (Чехия) российская команда потерпела первое поражение в сезоне в рамках Евротура — 1:4.

13 мая 2021, 16:47
<p>Фото © CTK Photo / Vit Simanek / ТАСС</p>

Фото © CTK Photo / Vit Simanek / ТАСС

Сборная России со счётом 1:4 уступила Финляндии во втором матче Чешских игр. Единственную шайбу в составе нашей команды забросил Максим Шалунов. У финнов дубль оформил Йере Карьялайнен, также по голу забили Аксель Ринделл и Теему Турунен.

Для России это первое поражение в текущем сезоне Евротура.

Следующий матч россияне проведут 15 мая против Чехии.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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