Питер снова ждёт: что значит для России перенос финала ЛЧ из Стамбула в Порту

Об этом говорили долго и упорно. Финал Лиги чемпионов второй год подряд не сможет пройти в Стамбуле. У Турции не самая простая ситуация с коронавирусом, которая не позволила ей принять решающий матч турнира. Он снова пройдёт на португальской земле, но на сей раз в Порту. Однако такое решение УЕФА отбирает финал не только у Стамбула, но и погружает в неизвестность Петербург, который следом за крупнейшим турецким городом должен был принять решающий матч главного турнира Старого Света.

Восстановим немного хронологию. Ранее Правительство Великобритании приняло решение включить Турцию в "красный список" по распространению ковида. Это означает, что всем тем, кто поехал бы на финал, в том числе и игрокам, по возвращении домой пришлось бы сидеть 10 дней на карантине. Понятное дело, что Британию это не устраивало. Тем более что в финале встретятся две английские команды — "Челси" и "Манчестер Сити".

К тому же на носу чемпионат Европы. И явно в планы условного Де Брёйне или Вернера не входил долгий карантин, который бы скомкал всю подготовку к важнейшему турниру. Но вот нюанс: Англия-то видела финал у себя. Назывались Бирмингем и Лондон, а на деле УЕФА пошёл по проторенной дорожке и перенёс матч в знакомую Португалию. Любопытно, что несколькими месяцами ранее "Порту" не мог сыграть матч 1/4 финала ЛЧ против того же "Челси" дома. Правда, и лондонцы принять на своём стадионе "драконов" не могли.

А что там с Петербургом?

Теперь главный вопрос звучит так: что будет дальше? И если Стамбул и его перспективы российских болельщиков волнуют не сильно, то вот судьба матча в Петербурге куда важнее. И ведь, не будь ковида, Питер бы свой матч принял уже через несколько недель. Впрочем, и в Стамбуле уже бы давно сыграли.

Судя по всему, возможность сыграть финал на "Газпром-арене" в этом году даже не обсуждалась. Хотя УЕФА ранее перенёс в Санкт-Петербург три матча Евро-2020. Можно было бы и с Лигой чемпионов что-то придумать.

Наиболее реальным выглядит сценарий, который мы наблюдали годом ранее: УЕФА отодвинет финал в Петербурге ещё на один год. Следующий, дай бог, примет Стамбул, а потом — Северная столица. Вряд ли чиновники из Ассоциации пойдут на пересмотр ранее выбранных мест и откажутся от идеи проведения встречи в России.