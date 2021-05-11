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В Кремле отвергли причастность РФ к хакерским атакам на топливную компанию США

Москва выразила сожаление, что американская сторона по-прежнему не желает сотрудничать в сфере кибербезопасности.

11 мая 2021, 09:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на топливную компанию из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не имела отношения к хакерским атакам, имевшим место ранее. Мы категорически не приемлем обвинения в наш адрес в этой связи. И мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Считаем, что такое сотрудничество — и международное, и на двухсторонней основе — действительно могло бы помочь в борьбе с этим злом", — подчеркнул Песков.

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Американские и британские спецслужбы выпустили рекомендации по защите от "хакеров из России"

Лайф ранее сообщал, что атака на топливную компанию Colonial Pipeline была совершена при помощи вируса-вымогателя. Он заблокировал компьютерную сеть компании. Какой выкуп требуют злоумышленники, не сообщается. Американские СМИ отмечают, что хакеры получили в своё распоряжение до 100 Гб данных. Власти США подозревают российских хакеров в произошедшем.

Пока компания восстанавливается после атаки, появился риск перебоев в поставках топлива на Восточное побережье США. Colonial Pipeline занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов в этот регион.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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