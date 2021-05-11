В Кремле отвергли причастность РФ к хакерским атакам на топливную компанию США

"Россия не имела отношения к хакерским атакам, имевшим место ранее. Мы категорически не приемлем обвинения в наш адрес в этой связи. И мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Считаем, что такое сотрудничество — и международное, и на двухсторонней основе — действительно могло бы помочь в борьбе с этим злом", — подчеркнул Песков.