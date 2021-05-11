Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу

По словам Дмитрия Пескова, США, даже выйдя из соглашения, всё равно будут пользоваться системой обмена информацией в рамках НАТО.

11 мая 2021, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно объяснял причины выхода из Договора по открытому небу: США, несмотря на денонсацию документа, всё равно смогут получать информацию о РФ, а Москва не сможет получать данные о Вашингтоне.

"Это система, которая зиждется на системе обмена информацией. И если США вышли из этого договора, то они тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках НАТО. И те же самые страны Европы, которые остаются в договоре, будут делиться информацией с США. То есть де-факто США продолжат получать информацию, но в рамках альянса РФ не будет её получать", — объяснил Песков.

Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

Путин назначил Рябкова своим представителем в парламенте по вопросу денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу.

Как сообщал Лайф, первые разговоры о денонсации Договора по открытому небу начались в 2021 году, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани

сегодня в 09:16

Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

сегодня в 05:50

В Кремле отвергли причастность РФ к хакерским атакам на топливную компанию США

сегодня в 09:50

В Сети появилось видео эвакуации детей из школы в Казани от первого лица

сегодня в 10:08

Задержанного после стрельбы в Казани студента отчислили за неуспеваемость

сегодня в 10:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1