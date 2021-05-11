В Кремле объяснили, почему РФ выходит из Договора по открытому небу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно объяснял причины выхода из Договора по открытому небу: США, несмотря на денонсацию документа, всё равно смогут получать информацию о РФ, а Москва не сможет получать данные о Вашингтоне.

"Это система, которая зиждется на системе обмена информацией. И если США вышли из этого договора, то они тем не менее пользуются системой обмена информации в рамках НАТО. И те же самые страны Европы, которые остаются в договоре, будут делиться информацией с США. То есть де-факто США продолжат получать информацию, но в рамках альянса РФ не будет её получать", — объяснил Песков.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий денонсацию Договора по открытому небу.

Как сообщал Лайф, первые разговоры о денонсации Договора по открытому небу начались в 2021 году, когда МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру выхода из соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало. В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму.

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