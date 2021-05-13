Подмосковные школы проверят на безопасность, а соцсети учеников — на признаки асоциального поведения

В Подмосковье все школы будут проверены на предмет антитеррористической защищённости, а школьники — на признаки асоциального поведения, для этого изучат их аккаунты в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ региональной безопасности Московской области.

"В регионе ведётся работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети Интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков асоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов", — заявил зампредседателя Правительства Московской области, руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.

Специалисты будут проверять сигналы о разного рода "странном" поведении подростков, увлечённых радикальными идеями. Они начнут выявлять учащихся из потенциальной "группы риска".

"Проверки пройдут, чтобы убедиться, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются меры антитеррористической защищённости. Такая работа уже организована", — отметил Каратаев.