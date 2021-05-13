Мужчину избили в Ельце прямо на глазах у полицейского. Видео © t.me / olegkhomutinnikov

В Ельце на глазах у стража правопорядка группа неизвестных избила мужчину. Видео с этим инцидентом появилось в телеграм-канале депутата местного облсовета Олега Хомутинникова.

На кадрах видно, как группа мужчин методично избивает свою жертву, зажав её у забора. Всё это происходит на глазах у сотрудника полиции, который сначала просто смотрит, а потом отходит к своей машине.

По словам депутата, избиваемый — бизнесмен из Воронежа, а съёмка велась из окон здания районной администрации. После появления видео в соцсетях следствие начало доследственную проверку.