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Мужчину избили в Ельце прямо на глазах у полицейского

Как уточняет СК, сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить противоправные действия, но участники конфликта на него не обратили внимания.

13 мая, 17:32

Фото © Кадр из видео

Мужчину избили в Ельце прямо на глазах у полицейского. Видео © t.me / olegkhomutinnikov

В Ельце на глазах у стража правопорядка группа неизвестных избила мужчину. Видео с этим инцидентом появилось в телеграм-канале депутата местного облсовета Олега Хомутинникова.

На кадрах видно, как группа мужчин методично избивает свою жертву, зажав её у забора. Всё это происходит на глазах у сотрудника полиции, который сначала просто смотрит, а потом отходит к своей машине.

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По словам депутата, избиваемый — бизнесмен из Воронежа, а съёмка велась из окон здания районной администрации. После появления видео в соцсетях следствие начало доследственную проверку.

Ранее на Украине избили внештатного сотрудника Ruptly, который задавал вопросы о Дне Победы. Главный редактор RT отметила, что работать на связанное с Россией новостное агентство там сейчас смертельно опасно.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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