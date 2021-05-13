Мужчину избили в Ельце прямо на глазах у полицейского
Как уточняет СК, сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить противоправные действия, но участники конфликта на него не обратили внимания.
Фото © Кадр из видео
Мужчину избили в Ельце прямо на глазах у полицейского. Видео © t.me / olegkhomutinnikov
В Ельце на глазах у стража правопорядка группа неизвестных избила мужчину. Видео с этим инцидентом появилось в телеграм-канале депутата местного облсовета Олега Хомутинникова.
На кадрах видно, как группа мужчин методично избивает свою жертву, зажав её у забора. Всё это происходит на глазах у сотрудника полиции, который сначала просто смотрит, а потом отходит к своей машине.
По словам депутата, избиваемый — бизнесмен из Воронежа, а съёмка велась из окон здания районной администрации. После появления видео в соцсетях следствие начало доследственную проверку.
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