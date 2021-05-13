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Экс-телеведущий НТВ Пьяных решил баллотироваться в Госдуму

В четверг, 13 мая, журналист вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".

13 мая, 17:39
<p>Фото © Instagram / glebpianykh</p>

Фото © Instagram / glebpianykh

Бывший телеведущий канала НТВ, журналист Глеб Пьяных будет баллотироваться в Государственную думу от партии "Справедливая Россия — За правду". О своём решении он сообщил ТАСС.

Омский тиктокер "Лёха из деревни" решил баллотироваться в депутаты

Омский тиктокер "Лёха из деревни" решил баллотироваться в депутаты

Пьяных вступил в партию в четверг в ходе заседания президиума центрального совета. Ранее с 2005 по 2012 год он был автором и ведущим шедшей на НТВ передачи "Программа максимум".

Сегодня в Сети заговорили о ещё одном "звёздном" кандидате — экс-участнице группы "Тату" Юлии Волковой. Она записала свой первый предвыборный ролик, однако пользователи его не оценили и заявили, что испытывают стыд.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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