Экс-телеведущий НТВ Пьяных решил баллотироваться в Госдуму

Бывший телеведущий канала НТВ, журналист Глеб Пьяных будет баллотироваться в Государственную думу от партии "Справедливая Россия — За правду". О своём решении он сообщил ТАСС.

Пьяных вступил в партию в четверг в ходе заседания президиума центрального совета. Ранее с 2005 по 2012 год он был автором и ведущим шедшей на НТВ передачи "Программа максимум".