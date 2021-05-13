Экс-телеведущий НТВ Пьяных решил баллотироваться в Госдуму
В четверг, 13 мая, журналист вступил в партию "Справедливая Россия — За правду".
Фото © Instagram / glebpianykh
Бывший телеведущий канала НТВ, журналист Глеб Пьяных будет баллотироваться в Государственную думу от партии "Справедливая Россия — За правду". О своём решении он сообщил ТАСС.
Пьяных вступил в партию в четверг в ходе заседания президиума центрального совета. Ранее с 2005 по 2012 год он был автором и ведущим шедшей на НТВ передачи "Программа максимум".
Сегодня в Сети заговорили о ещё одном "звёздном" кандидате — экс-участнице группы "Тату" Юлии Волковой. Она записала свой первый предвыборный ролик, однако пользователи его не оценили и заявили, что испытывают стыд.
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