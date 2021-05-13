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Армия обороны Израиля призовёт 9000 резервистов

В рамках операции "Страж стен" их задействуют в качестве сил поддержки.

13 мая, 17:53
<p>Фото © Artur Widak / NurPhoto via Getty Images</p>

Фото © Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Армия обороны Израиля дополнительно призовёт 9000 резервистов для нужд предстоящей военной операции. Об этом сообщил медиаресурс Arutz Sheva.

По его данным, резервисты будут задействованы в качестве сил поддержки в рамках операции "Страж стен". Их разместят на тех военных базах, откуда будут перемещены основные силы. Детали кампании будут представлены руководству страны.

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Напомним, что эскалация конфликта началась 10 мая, Израиль и Палестина в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.


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Палестино-израильский конфликт: история с началом и без конца

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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