Армия обороны Израиля призовёт 9000 резервистов

Армия обороны Израиля дополнительно призовёт 9000 резервистов для нужд предстоящей военной операции. Об этом сообщил медиаресурс Arutz Sheva.

По его данным, резервисты будут задействованы в качестве сил поддержки в рамках операции "Страж стен". Их разместят на тех военных базах, откуда будут перемещены основные силы. Детали кампании будут представлены руководству страны.