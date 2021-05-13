Пашинян обратится в ОДКБ в связи с инцидентами на границе с Азербайджаном

Армения начнет консультации с ОДКБ по вопросу пересечения государственной границы страны войсками Азербайджана. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности страны.

"Поручаю и.о. министра иностранных дел Аре Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы в некоторых районах Сюника и Гегаркуника", — заявил Пашинян.

По его словам, азербайджанские солдаты могли пересечь границу с Арменией для развязывания военного конфликта, а не для решения локальных вопросов. При этом они использовали поддельные карты местности, чтобы провести успешную диверсию.