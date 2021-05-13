В Кремле назвали позитивным сигналом слова Байдена о борьбе с киберпреступностью

Кремль назвал позитивным сигналом заявление президента США Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что именно такой подход предлагал ранее Владимир Путин.

"Владимир Путин действительно первый инициировал сотрудничество в этой сфере и выработку единых правил. Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны", — цитирует Пескова ТАСС. — "Сейчас мы видим определённое проявление взаимности. Это позитивный сигнал".