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В Кремле назвали позитивным сигналом слова Байдена о борьбе с киберпреступностью

Ранее президент США заявил, что мог бы обсудить эту тему на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

13 мая, 18:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Кремль назвал позитивным сигналом заявление президента США Джо Байдена о разработке единых правил в борьбе с киберпреступностью. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что именно такой подход предлагал ранее Владимир Путин.

"Владимир Путин действительно первый инициировал сотрудничество в этой сфере и выработку единых правил. Это уже достаточно давняя российская инициатива. Она, к сожалению, в тот момент не получала взаимности от американской стороны", — цитирует Пескова ТАСС. — "Сейчас мы видим определённое проявление взаимности. Это позитивный сигнал".

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Напомним, ранее Байден заявил, что США хотят разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью. По его словам, эта тема могла бы стать в числе основных на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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