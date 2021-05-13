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Псаки заявила, что США продолжают считать "Северный поток – 2" плохим проектом

При этом, по её словам, в Вашингтоне пока не предусматривают введение новых санкций против России.

13 мая, 18:23
<p>Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images

Вашингтон продолжает считать "Северный поток – 2" плохим проектом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Её спросили по поводу возможных санкций в отношении "Северного потока – 2" из-за кибератаки против топливной компании Colonial Pipeline, в которой подозревают хакеров из РФ. Псаки отметила, что киберкомандование ВС США предоставит рекомендации по ответным мерам.

"Мы продолжаем считать, что "Северный поток – 2" — плохой проект. Всё ещё продолжается расследование", — сказала Псаки.

Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Байден не считает, что Россия причастна к кибератаке на компанию Colonial Pipeline

Напомним, ранее хакеры совершили атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Вирус-вымогатель заблокировал компьютерную сеть компании, которая занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов на Восточное побережье США. Из-за кибератаки появился риск перебоев в поставках топлива, был введён режим ЧС.

СМИ: Подвергшаяся кибератаке топливная компания США всё же заплатила хакерам $5 млн

СМИ: Подвергшаяся кибератаке топливная компания США всё же заплатила хакерам $5 млн

При этом в США заявили, что к атаке на Colonial Pipeline могут быть причастны хакеры, находящиеся на территории России.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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