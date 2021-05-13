Псаки заявила, что США продолжают считать "Северный поток – 2" плохим проектом

Вашингтон продолжает считать "Северный поток – 2" плохим проектом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

Её спросили по поводу возможных санкций в отношении "Северного потока – 2" из-за кибератаки против топливной компании Colonial Pipeline, в которой подозревают хакеров из РФ. Псаки отметила, что киберкомандование ВС США предоставит рекомендации по ответным мерам.

"Мы продолжаем считать, что "Северный поток – 2" — плохой проект. Всё ещё продолжается расследование", — сказала Псаки.

Напомним, ранее хакеры совершили атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Вирус-вымогатель заблокировал компьютерную сеть компании, которая занимает около 45% рынка перекачки нефтепродуктов на Восточное побережье США. Из-за кибератаки появился риск перебоев в поставках топлива, был введён режим ЧС.