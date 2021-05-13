В Подмосковье сын бизнесмена, сбивший на "кадиллаке" двух влюблённых, получил 8 лет колонии
ДТП произошло в ноябре 2020 года: 19-летняя девушка и 22-летний парень переходили дорогу по зебре, когда на них налетел Cadillac Escalade. Оба пешехода погибли.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Сын бизнесмена Сергея Калиберды, Виталий, был приговорён Наро-Фоминским судом Подмосковья к восьми годам и трём месяцам лишения свободы за то, что на своём автомобиле Cadillac Escalade сбил двух переходивших дорогу по зебре пешеходов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"Суд назначил Калиберде наказание в виде восьми лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев", — говорится в сообщении.
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Молодого человека признали виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Напомним, ДТП произошло вечером 6 ноября 2020 года, когда на улице уже было темно. Как пояснил сам 27-летний водитель, он заметил молодых людей, но не успел остановиться. Однако, судя по видео, попавшему в распоряжение Лайфа, мужчина даже не успел толком затормозить или уйти от столкновения.
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