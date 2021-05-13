В Подмосковье сын бизнесмена, сбивший на "кадиллаке" двух влюблённых, получил 8 лет колонии

Сын бизнесмена Сергея Калиберды, Виталий, был приговорён Наро-Фоминским судом Подмосковья к восьми годам и трём месяцам лишения свободы за то, что на своём автомобиле Cadillac Escalade сбил двух переходивших дорогу по зебре пешеходов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Суд назначил Калиберде наказание в виде восьми лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Молодого человека признали виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").