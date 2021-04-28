Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс обзавёлся угольным карьером

Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном предприятии с миллиардным оборотом. Как "закалялся" молодой бизнесмен и на что он тратит деньги — в материале Лайфа.

Миллиардный бизнес сына губернатора

Как выяснил Лайф, Артём Усс стал владельцем 38,7% компании "Сибуголь", которая добывает и продаёт бурый уголь Канско-Ачинского угольного бассейна Большесырского месторождения в Балахтинском районе Красноярского края. Компания ежегодно добывает более двух миллионов тонн угля. Запасы месторождения оцениваются примерно в 170 млн тонн. Уголь продают в России и поставляют за границу. Например, в Польшу, Венгрию, Сербию, Македонию и Китай. Оборот "Сибугля" в 2020 году достиг почти 1,6 млрд рублей. Предприятие активно зарабатывает на госзакупках: с 2015 года заключено контрактов на 670 млн рублей. Например, "Сибуголь" является поставщиком по заказам администраций небольших городов в Хакасии.

Ещё 27,3% компании принадлежат кипрской "Седрик Энтерпрайзис Лимитед", а остальное — бизнесменам Любови Хомченко, Денису Чигрину и Алексею Тихомирову.

Доля сына губернатора, которую он получил от "Седрик Энтерпрайзис Лимитед", оценивается номинально в 116,1 млн рублей. Возможно, Артём Усс и ранее стоял за этим офшором. На Кипре в последнее время изменились правила ведения бизнеса, поэтому он был вынужден "открыться". В 2020 году Россия вышла из соглашений с Кипром об избежании двойного налогообложения, которое позволяло платить налоги только в одной стране. Ранее бизнесмены регистрировали компании на острове и платили там налоги по более низким ставкам.

Фото © "Сибуголь"

Бизнес-портфель Артёма Усса не исчерпывается угольной компанией. За ним также числился миноритарный пакет в застройщике "Новый город" с выручкой в 2,35 млрд рублей. Фирма также получала крупные госконтракты. С 2016 по 2019 год она выиграла тендеры на сумму около 400 млн рублей.

Недавно красноярские СМИ сообщили о том, что сын губернатора Артём Усс якобы получил руководящую должность в "Восток Ойл" — "дочке" нефтяной компании "Роснефть" с активами примерно в 1,2 триллиона рублей.

Компания курирует реализацию одноимённого нефтегазового проекта на полуострове Таймыр, инвестиции в который оцениваются в 10 триллионов рублей.

Хозяева сибирского леса

С семьёй губернатора Красноярского края Александра Усса может быть связан ещё один бизнес с миллиардными оборотами. Речь идёт о компании "Красноярсклесоматериалы" (КЛМ КО). Предприятие числилось среди крупнейших экспортёров Сибири.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Обороты КЛМ КО сегодня превышают 1,5 млрд рублей в год. При этом последние пять лет чистая прибыль компании не выходит из минуса — в 2020 году убыток приблизился к 190 млн рублей. В нулевых Александр Усс, будучи председателем Заксобрания Красноярского края, выбивал бюджетные деньги для поддержки этого предприятия.

Почти 20 лет компанией управлял Андрей Карпов, некогда бывший советником Александра Усса и руководителем его предвыборного штаба. Он же был и основным владельцем компании, это следует из её финансовых документов. Четверть предприятия принадлежала супруге Александра Усса Людмиле Прокопьевне, остальное — фирме Bering Capital Partners Company Ltd, прописанной на Каймановых островах в Карибском море.

Московское представительство офшора возглавлял полный тёзка сына губернатора Артём Усс. Он же руководил швейцарской фирмой SAA Swiss Avia AG in Liquidation. Обе организации, если верить их финансовым документам, выполняли роль рекламных агентств. Сегодня данные о владельцах "Красноярсклесоматериалов" скрыты. Известно только, что среди них есть граждане Бельгии.

Бывшая глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко. Кадр из видео © YouTube / Телекомпания "Енисей"

Бывшая глава Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко заявила в беседе с Лайфом, что компания "Красноярсклесоматериалы" связана с теневым рынком торговли лесом.

— Мы проверяли это предприятие. Согласно нашему отчёту, учредителем компании был Андрей Карпов, а также Людмила Прокопьевна Усс. Именно это и являлось камнем преткновения и причиной скандала. Кроме того, Карпова допрашивали в рамках уголовного дела Маслодудова (экс-министр лесного хозяйства Красноярского края, который был задержан по делу о получении крупной взятки в сентябре 2020 года. — Прим. Лайфа), и он дал показания, что часть компании была оформлена на жену (губернатора). Вторая часть — на иностранную компанию Артёма Усса, он сам её оформлял. Но все финансовые операции в лесной отрасли проходили именно через Карпова. В январе он неожиданно умер, — утверждает Татьяна Давыденко.

Людмила Усс. Фото © Сибирский федеральный университет

У Усса-младшего также была компания "Сибирская земля", которая занималась недвижимостью. Он продал её в марте 2021 года, после чего она была ликвидирована. Примечательно, что за всё время фирма показывала в активах только 10 тысяч рублей, в штате был один сотрудник. Не исключено, что компанию держали лишь для того, чтобы гонять через её счета бюджетные деньги или использовать для фиктивных контрактов.

Квартира в подарок от Ельцина

По данным источника Лайфа, сыну губернатора Усса принадлежит четырёхкомнатная квартира площадью более 100 кв. метров в престижном столичном районе Хамовники. Дом 31/16 на улице Пречистенке был построен в 30-х годах прошлого века для работников милиции на месте самой высокой в Москве шатровой колокольни. Фасад восьмиэтажного здания, возведённого в стиле неоренессанс, украшен колоннами. Поднятый на высокий цоколь двухъярусный портик и вынесенный вперёд карниз, характерные для палаццо эпохи Возрождения, пристроены к фасаду жилого строения. До 1990-х годов в этом доме находился чековый магазин "Берёзка".











Сейчас там продаётся квартира, соразмерная той, в которой живёт Артём Усс. Владелец просит за жильё 57 млн рублей .

Московская квартира Артёму Уссу досталась от отца в 2008 году по договору дарения, а он в свою очередь получил её ещё в конце 90-х от Управления делами президента России Бориса Ельцина.

У Артёма Усса в Москве есть небольшой автопарк. Например, спортивный паркетник Porsche Cayenne Turbo, за который дилеры просят от 12 млн рублей, престижный седан Audi A8L стоимостью от восьми миллионов, кроссовер BMW X5, цены на который начинаются от 7 млн рублей, и относительно бюджетный Mercedes-Benz С180 стоимостью 3,5 млн рублей. Иной раз он любит прокатиться по городу на итальянском спортивном мотоцикле Ducati Monster 821, цена на который начинается от одного миллиона.

Земельные владения под Москвой

У самого губернатора Александра Усса в регионе есть и свой небольшой бизнес — фирма "Центральное" с выручкой в 28 млн рублей и активами в 190 млн рублей, которая сдаёт недвижимость в аренду. Сейчас компания передана в управление фирме "Сибирская альтернатива" супруги губернатора Людмилы Усс.

Главе Красноярского края принадлежит 47,3 тысячи квадратных метров земли в элитной деревне Акулинино в Домодедовском городском округе Московской области. Там, например, строятся столичные богачи и чиновники. Сейчас на ЦИАНе есть объявление о продаже трёхэтажного коттеджа в Акулинине за 977 млн рублей .

Александру Уссу также принадлежит участок с домом на Виноградной улице в центре курортного Сочи. На сайте ЦИАН можно найти объявление о продаже соседнего коттеджа с бассейном во дворе. Сейчас пост о продаже уже снят, но до недавнего времени владелец особняка хотел за него выручить 250 млн рублей .









С бизнесом связан и брат губернатора Владислав Викторович Усс, который входил в совет директоров сельскохозяйственного производства "Росагроснаб" с активами в 540 млн рублей. Он также является единоличным владельцем двух небольших предприятий — УК "Красноярск Агротехснаб" и "Октябрьский агроснаб" — с выручкой в 18 и 16,7 млн рублей соответственно. Последнее имеет активы стоимостью более 50 млн рублей.

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