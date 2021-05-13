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Власти Грузии рассказали, когда планируют открыть сухопутные границы

Главное условие — завершение третьей волны коронавирусной инфекции в стране.

13 мая, 18:44
<p>Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE</p>

Фото © ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Грузия планирует открыть сухопутные границы через несколько недель. Об этом журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Безопасное открытие сухопутных границ один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", — цитирует министра "Sputnik Грузия".

Ограничение на пересечение наземной границы с Грузией действует с марта 2020 года. Воздушные пути открыты с 1 февраля текущего года.

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Напомним, что граждане России с 1 марта получили возможность посещать Грузию через воздушные коридоры и при отрицательных результатах теста на ковид. При этом прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в 2019 году и до сих пор не возобновлено.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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