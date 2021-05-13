Власти Грузии рассказали, когда планируют открыть сухопутные границы

Грузия планирует открыть сухопутные границы через несколько недель. Об этом журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Безопасное открытие сухопутных границ — один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", — цитирует министра "Sputnik Грузия".