Власти Грузии рассказали, когда планируют открыть сухопутные границы
Главное условие — завершение третьей волны коронавирусной инфекции в стране.
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Грузия планирует открыть сухопутные границы через несколько недель. Об этом журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
"Безопасное открытие сухопутных границ — один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", — цитирует министра "Sputnik Грузия".
Ограничение на пересечение наземной границы с Грузией действует с марта 2020 года. Воздушные пути открыты с 1 февраля текущего года.
Напомним, что граждане России с 1 марта получили возможность посещать Грузию через воздушные коридоры и при отрицательных результатах теста на ковид. При этом прямое авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в 2019 году и до сих пор не возобновлено.
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